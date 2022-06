A Barriera di Milano e Falchera le famiglie più povere. Nel 2021 Ufficio Pio ha aiutato oltre 14 mila persone

In Italia, nel 2021 risultano in povertà assoluta quasi due milioni di famiglie, il 7.5% dei nuclei familiari del nostro paese. Circa 5.6 milioni di persone con il portafoglio vuoto, che non sanno come mangiare e mandare i figli a scuola. A Torino la maggioranza delle famiglie che non riesce ad arrivare a fine mese vive nella periferia nord, tra Barriera di Milano, Falchera, Borgo Vittoria e Le Vallette.

Nel 2021 aiutate oltre 14 mila persone Si concentra infatti nelle Circoscrizioni 5 e 6 quasi la metà degli interventi di sostegno dell'Ufficio Pio, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, che questa mattina ha presentato il Bilancio Sociale 2021. Gli 8 programmi della Fondazione hanno coinvolto 14.183 persone, tra adulti, minori, studenti e anziani. L'anno passato sono stati impegnati 9.3 milioni di euro, spesi in trasferimenti monetari e servizi. "Ufficio Pio ha capacità di pensare e fare cultura"

"La risposta al bisogno - ha sottolineato l'assessore comunale al Welfare Jacopo Rosatelli, durante l'incontro - senza capacità progettuale, ha il fiato corto. Ufficio Pio ha la capacità di pensare e fare cultura". A fargli eco l'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone: "Le crisi sociali emergenti ci pongono l’urgenza di innovare le politiche rivolte ai più fragili, partendo dai pilastri della dignità, del lavoro dei doveri connessi ai diritti: un’innovazione sociale che intendiamo promuovere con un dialogo partecipato dalle componenti più attive della solidarietà privata, come l’Ufficio Pio". Oltre 6.500 minori aiutati I numeri del documento finanziario mostrano un impegno per il contrasto della povertà minorile. Nel 2021 Traguardi ha accolto 665 nuove famiglie in difficoltà economica, su un totale di 1.458, con almeno un minore. La maggioranza vive nelle Circoscrizioni 5 e 6. Sono circa 5 mila i ragazzi e studenti aiutati con sostegni finanziari tra Estate Ragazzi, Will e Percorsi. Aiutati 190 clochard, detenuti ed anziani a reinserirsi

Nel 2021, grazie alla campagna vaccinale e all'allentamento delle misure anti-Covid, sono riprese anche le attività in favore dei senza fissa dimora, detenuti ed anziani soli. In questo contesto sono stati portati avanti progetti di reinserimento sociale per 190 persone. Investimento sulle nuove generazioni