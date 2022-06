Pollone e Torino unite nelle celebrazioni del Beato Pier Giorgio Frassati

Domenica 3 luglio, alle 21, presso l’oratorio parrocchiale di Pollone, avrà luogo la proiezione del film “Il manto della misericordia”, regia di Emanuele Cecconello. Durante la serata interverranno il regista, Alessandra Alberto e Carmela Bongiovanni.

Lunedì 4 luglio alle 18.30 presso la Chiesa parrocchiale di Pollone ci sarà l’Eucarestia presieduta da Robert Jean Louis Le Gall, Arcivescovo di Tolosa, e concelebrata da Roberto Farinella, Vescovo di Biella. Per le 21 è in programma l’adorazione eucaristica sotto la sequoia di Villa Ametis, in via PG Frassati 33 a Pollone.

A Torino, invece, sono due gli appuntamenti in calendario: martedì 5 luglio alle 18, presso la cattedrale di San Giovanni Battista, ci sarà l’Eucarestia presieduta dall’Arcivescovo Roberto Repole. Alle 19, in Cattedrale, è in programma l’incontro “In dialogo con Pier Giorgio Frassati”, durante il quale interverranno Roberto Falciola, vicepostulatore della causa di canonizzazione di Pier Giorgio; Giuseppe Notarstefano, Presidente Nazionale Azione Cattolica Italiana; Cristina Novelli, giovane di Azione Cattolica. L’incontro sarà moderato da Don Luca Ramello, direttore della Pastorale Giovanile di Torino.