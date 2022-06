Violenza sessuale, imputato condannato a due anni e due mesi

Aveva presentato una querela per violenza sessuale a Torino e nel corso del processo il comitato "Non una di meno" aveva organizzato delle manifestazioni per solidarietà nei suoi confronti e per "denunciare pubblicamente il modus operandi patriarcale e violento del tribunale". Il processo è terminato oggi con la condanna dell'imputato a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione dopo un rito abbreviato.

Fuori dal Palazzo di giustizia si è raccolto un presidio sotto lo striscione "Basta violenza nei tribunali". L'imputato è stato difeso dall'avvocato Barbara Passanisi, mentre la persona offesa si è costituita parte civile con l'avvocato Valentina Colletta. La donna non aveva denunciato subito l'accaduto perché, come aveva spiegato nel corso di uno dei raduni, aveva dovuto impiegare del tempo "per dare forma a ciò che davvero era accaduto, per potermi dire che sì ho subito una violenza sessuale e che no, non è colpa mia".

Aveva anche aggiunto di "avere impiegato mesi per imparare a governare la paura, per convivere con la ferita provocata da chi ancora oggi non mi crede, per guardarmi allo specchio e non andare in frantumi ogni giorno". A proposito dell'andamento delle indagini, aveva affermato che era stata sottoposta a "quattro ore di interrogatorio atte solo a farmi cadere in errore e a traballare", e aveva precisato: "Io non ricordo tutto ma ricordo molto chiaramente di aver detto no e di averlo spinto via".