"Back to the future", Elisa canta in difesa dell'ambiente sul palco di Stupinigi Sonic Park

Sarà un messaggio per l'ambiente, da parte di un'artista nominata dall'Onu “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Dalle 21 di oggi, giovedì 30 giugno, Elisa sarà sul palco di Stupinigi Sonic Park per il secondo concerto dell'edizione 2022 della kermesse musicale ospitata nella residenza sabauda del Comune di Nichelino.

Dopo Nick Mason primo grande nome italiano

In tremila hanno cantato e ballato domenica durante l'esibizione di Nick Mason, che ha dato il via alla grande estate in musica ospitata nel parco della Palazzina di Caccia. Dopo lo storico batterista dei Pink Floyd stasera tocca ad una delle cantanti italiane più amate, che ha scelto Stupinigi anche per lo straordinario valore storico e paesaggistico della location, con un concerto che sarà realizzato rispettando un rigido protocollo di basso impatto ambientale.

Elisa canta per l'ambiente da ambasciatrice Onu

L’Onu ha individuato in tutto il mondo “voci” in grado di ispirare l'azione su ciò che serve per raggiungere questi importanti obiettivi ambientali e sociali. Elisa è così la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio di #FlipTheScript: l'impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il Mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni.

Seconda tappa del "Back to the future Live Tour"

Il suo "Back to the Future Live Tour" (che inizia stasera, dopo il rinvio della data d'esordio a Bassano del Grappa) sarà un festival nel festival, con tanti contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull'argomento green.

Il concerto di Stupinigi sarà l'occasione di legare musica ed ambiente, spettacolo e natura, in una cornice ricca di fascino come pochissime altre.