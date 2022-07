Addio a Daniele D’Antonio, l’autore della Cabina di arte diffusa in Piazza Peyron

Era l’ autore della Cabina d’arte diffusa in piazza Peyron una vera e propria cabina telefonica trasformata e adattata per trovare riviste e libri d'arte che possono essere prelevati e letti o studiati sulle panchine dei giardinetti e poi riposti.

Artista da sempre impegnato contro la guerra e in ambito politico, ma dai tratti fortemente ironici come ci ricorda l’opera emblematica “S-U-C-A”. E’ stato tra gli altri anche curatore per il Museo di Arte Urbana di Torino e aveva in mente di organizzare un progetto con i curatori di Art & Taxi.