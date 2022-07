Rissa a Porta Palazzo, clochard ferito con una bottiglia al viso

Senza fissa dimora gravemente ferito ieri pomeriggio durante una rissa scoppiata a Porta Palazzo, in piazza della Repubblica. Da quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo era ubriaco e verso le 15.30 ha infastidito due uomini di origine nord africana. Uno dei due stranieri avrebbe reagito in maniera violenta, colpendolo con una bottiglia di vetro rotta alla guancia sinistra.

La vittima, anche lui extracomunitario e privo di documenti, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco. Fortunatamente il clochard non sarebbe in pericolo di vita.