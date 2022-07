Tragedia a Traversella, muore uscendo di strada con il camion

Tragedia in Valchiusella. Un uomo è morto uscendo di strada col camion a Traversella: il mezzo si è ribaltato, finendo in una cava.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 e per raggiungere l'autista sono intervenuti i Vigili del fuoco con l'elicottero.

Il morto è Flavio Ughetti, 71enne residente a Valchiusa, titolare dell'omonima ditta edile. Era alla guida di un camion per il trasporto ghiaia che, per cause in fase di accertamento, è caduto in una scarpata mentre stava percorrendo una strada sterrata oltre quota 1100. L'uomo è morto sul colpo.