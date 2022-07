Parlare di controllo reti fognarie significa che stiamo facendo riferimento a quegli interventi che vengono svolte dalle aziende di spurghi che sono aziende davvero fondamentalì per la collettività e anche per le singole persone e anche per le realtà commerciali con le quali abbiamo bisogno dì fissare un appuntamento periodico per un monitoraggio magari della fossa biologica o del pozzetto nero. Oppure dovremmo contattare in caso di qualsiasi tipo di urgenza

Anzi parliamo della classica azienda rispetto alla quale dovremmo avere almeno numero di telefono a nostra disposizione sempre in modo da noi trovarci in difficoltà in qualche emergenza e non sapere come fare

Per quanto riguarda invece visto che l'abbiamo menzionato la definizione di fosse biologiche dobbiamo considerarle come un contenitore che serve per raccogliere gli scarti di quelle applicazioni che non ci si possono collegare con le fognature tradizionale parliamo sia di condomini che di case indipendenti

E quindi sia se parliamo di una fossa biologica che di un pozzetto nero, abbiamo bisogno di loro per pulirle e soprattutto perché poi ove non li svuotassìmo e non li pulissimo il rischio sarebbe quello che ad un certo punto I liquidi melmosi possono esondare

E quando parliamo di liquidi melmosi parliamo naturalmente dei rifiuti liquidi o liquidi melmosi come li vogliamo chiamare, che sono molto pericolosi per l'ecosistema e per la salute pubblica e quindi per le persone per le piante gli animali e per gli oggetti

Praticamente abbiamo bisogno di loro perché quelle fosse ma anche gli impianti fognari e le tubature sono soggette ad otturazioni e questo è normale ma se abbiamo delle aziende a cui far riferimento non avremo nessun problema

Per quanto riguarda una possibile ostruzione della rete fognaria abbiamo bisogno di queste aziende che si occupano appunto di disostruzione delle fognature che non è una cosa da poco e anzi sono dei professionisti molto esperti perché non è facile avere a che fare con quelle acque reflue che menzionavamo prima che andranno estratte e pulite

Ad un qualcosa del genere ove vi si approccia a qualche persona inesperta Il rischio sarebbe peggiorare la situazione facendo dei danni alle tubature con il rischio anche di fare danni magari ad altre persone vicine

Non è facile il processo di disostruzione della rete fognaria

Praticamente Come dicevamo del titolo di questa seconda parte non è uno scherzo questo processo di pulizia e disostruzione reti fognarie e la prima fase riguarda la videoispezione delle tubature che fanno questi esperti nel settore che chiaramente hanno delle videocamere molto potenti che riescono a filmare se ci sono degli intasamenti.

E soprattutto dove ci sono in modo da poter intervenire chirurgicamente avendo quindi una visuale più chiara utilizzando poi dei camion di autospurgo che tutti conosciamo perché vediamo in giro per le strade che aspirano tutti i rifiuti e li metteranno Appunto nel camion e li trasporteranno al prima depuratore sempre in sicurezza

Il prezzo del loro intervento dipende chiaramente dall'intervento specifico che verranno a fare a casa nostra e nel nostro locale commerciale