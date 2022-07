Musica live serale lungo la Dora: la sfida alla paura di Aurora in Movimento

Cosa c'è di meglio della musica per combattere la paura? È proprio seguendo questo paradigma che le associazioni promotrici del progetto Aurora in Movimento, finanziato nell'ambito del bando Tonite, stanno proponendo un ciclo di 4 appuntamenti musicali serali lungo la Dora intitolato “Thursday busker night”.

Musica live lungo la Dora

L'iniziativa prevede per 4 giovedì consecutivi, dalle 21 alle 22, concerti di musica live nello slargo in prossimità del ponte “Moussa Balde” (meglio conosciuto come il “Ponte del Carbone”, ribattezzato informalmente da un gruppo di cittadini in ricordo del giovane migrante morto suicida al CPR di Torino, ndr) in lungo Dora Savona angolo corso XI Febbraio, crocevia interculturale e intergenerazionale. Il cartellone include artisti di diversa estrazione culturale e geografica per provare ad avvicinare più persone possibili.

Il concerto di Rania Khazour