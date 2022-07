Nichelino, svolta nella caccia ai piromani: si cercano quattro ragazzi

Se l'ultimo episodio, il rogo di alcune macchine parcheggiate in via Colombetto, potrebbe non essere legato alla banda di piromani che la scorsa settimana era stata protagonista di quattro azioni a Nichelino, il cerchio delle indagini si stringe attorno ai probabili responsabili.

Unica banda protagonista degli incendi

L'episodio avvenuto nella serata di giovedì 23 giugno nel parco di via Trento è stato troppo eclatante e gli agenti della Polizia locale negli ultimi giorni hanno messo assieme i pezzi del puzzle, arrivando alla quasi assoluta certezza che ci sia un gruppo di ragazzini alle spalle di queste azioni incivili.

Si cercano quattro ragazzi

Le indagini si stanno concentrando negli ambiti giovanili. Pare che i responsabili sarebbero quattro giovani, vestiti di abiti scuri, che sono stati visti allontanarsi dai giardini di via Trento subito dopo l'inizio del rogo: diverse le testimonianze raccolte che vanno in questa direzione.

Decisive potrebbero essere le immagini di tutte le telecamere o addirittura dei video girati da alcuni residenti della zona, visto che il parco non è dotato di un impianto. Una situazione che potrebbe aver convinto i componenti della banda ad agire proprio lì, nella convinzione di non poter essere ripresi.