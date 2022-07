Vigna Immobiliare: da trent’anni al servizio di chi cerca e vende casa [VIDEO]

Vigna Immobiliare è una realtà presente sul territorio torinese dal 1990 e ancora oggi si occupa con attenzione delle necessità e dei bisogni di chi sta cercando o vuole vedere la propria casa.

“Il mercato immobiliare oggi è molto vivo e attivo - spiega la titolare Lucia Vigna -. Arriviamo da un 2021 molto carico dal punto di vista delle transizioni. Significa che le famiglie sono tornare a reinvestire nel mattone.

La pandemia ha dato la possibilità a tutti di valutare l’investimento immobiliare più giusto”.

Ma quale futuro attende il mercato immobiliare?

“Alla lue delle ultime novità politiche, economiche e finanziarie, abbiamo notato un’attenzione particolare delle famiglie verso il mercato immobiliare, mercato che reggerà, soprattutto su Torino dove ci sono prezzi immobiliari decisamente interessanti”.

Oggi come può fare una famiglia per tutelare il proprio patrimonio?

“Il salvadanaio di ogni famiglia è la casa. Attraverso i mattoni, attraverso un immobile, un nucleo familiare può dare un futuro per sé e per i propri figli”.

Perché rivolgersi a Vigna Immobiliare?

“Perché diamo il massimo per rendere l’esperienza dell’acquisto e della vendita davvero unica: massima tutela, massima fiducia, massima rappresentatività sul mercato”.

Vigna Immobilaire vi aspetta in Strada Altessano, 4/b, a Torino.

Per informazioni:

Telefono 335 705 3865

E-mail: info@vignaimmobiliare.it

Sito web: https://www.vignaimmobiliare.<wbr></wbr>it/;