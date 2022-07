In 30 mila a ballare al Parco Dora: ieri primo giorno di musica del Kappa FuturFestival [VIDEO]

Buona la prima per il Kappa FuturFestival 2022. Il festival di musica elettronica al Parco Dora ha preso il via ieri pomeriggio e ha visto 30 mila ingressi staccati per la prima giornata (per i tre giorni di evento sono attese 90mila persone).

Tanti e coloratissimi i giovani che hanno affollato questa prima giornata in cui si sono esibiti nomi come Four tet e Peggy Gou.

Il festival continua fino a domani, domenica 3 luglio, con tanti ospiti. Atteso anche il fotografo Oliviero Toscani che documenterà la vita al Kappa.