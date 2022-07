Disagio psichico dei più giovani a causa della pandemia, Icardi: "Dalla regione 1,5 milioni alle aziende sanitarie"

Ma la Sanità è stata al centro del dibattito anche per quanto riguarda l'Azienda Zero. “ Saranno individuate le specifiche attività per le quali si rende necessario il supporto nella fase di avvio di Azienda Zero e il numero di risorse necessarie allo scopo con indicazione del profilo professionale ”, ha detto Icardi. " Il personale del comparto, in possesso delle competenze relative alla specifica attività ed incardinato nelle Strutture interessate - ha spiegato l’assessore Icardi -, potrà candidarsi su base volontaria per garantire il proprio supporto nella fase di avvio. L’attività verrà svolta fuori orario di servizio, per un massimo di 10 ore mensili ".

"Per quanto riguarda l’impiego del personale dirigente dell’Asl Città di Torino – ha concluso Icardi -, in relazione alle specifiche attività per le quali si rende necessario il supporto nella fase di avvio di Azienda Zero, saranno coinvolti i relativi direttori di Struttura e altri dirigenti loro delegati, per un impegno orario massimo per Struttura pari a 15 ore mensili. Per le suddette attività, svolte fuori dall’orario di servizio, l’Azienda Zero corrisponderà all’Asl Città di Torino la quota oraria di 60 euro, oltre ad Irap e Iva".



Una spiegazione che non ha soddisfatto le opposizioni: "Azienda Zero genera solo costi e nessuna efficienza! Lo abbiamo ribadito più volte anche durante la discussione della legge istitutiva fortemente voluta dalla Giunta Cirio. Adesso i nodi vengono al pettine e emerge chiaramente, dalla risposta al mio question time di oggi, che la Regione avalla la scelta del direttore dell’Asl Citta di Torino, nonché commissario di Azienda zero di attivare una convenzione di Azienda Zero con le strutture dell’Asl di Torino per l’utilizzo di risorse umane e strumentali di quest’ultima”, dichiara il presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.