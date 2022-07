A Rochemolles due giorni di festa in onore di San Pietro

Due belle giornate estive hanno propiziato lo svolgimento, sabato 2 e domenica 3 luglio, dei festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo, patrono di Rochemolles, frazione di Bardonecchia, a quota 1619 m slm, organizzati dall’AssoAgri, con il patrocinio dalla Civica Amministrazione.

Al termine si è svolta una processione per le vie del borgo, con benedizione impartita sul sagrato dal parroco con in mano una preziosa reliquia e la distribuzione da parte dei priori del pane benedetto durante la Santa Messa e un rinfresco offerto dall’Asso-Agri, servito dai volontari in multicolorate magliette.