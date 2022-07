All'Environment Park le migliori idee per la sostenibilità si sfidano

Il 16 Luglio 2022 presso l’'Environment Park di Torino, in Via Livorno 60, si terrà la SFIDA DELLE IDEE - le migliori idee per la sostenibilità, del progetto QUARTIER CIRCOLARE - Giovani protagonisti del cambiamento, un'attività co-finanziata dall'Unione Europea e dalla Regione Piemonte nel contesto del “Bando Giovani e Agenda 2030 - Progetto Mindchangers” (www.mindchangers.eu).

La sfida delle idee è un format basato sul lavoro di gruppo, sulla partecipazione attiva e sulla contaminazione e sulla suggestione delle idee dei partecipanti. 30 ragazzi e ragazze, in età compresa tra i 20 e i 30 anni, hanno l’occasione unica di vedere realizzata la loro idea per la sostenibilità sul tema “RIFIUTI, GIOVANI CITTADINI ALLA RICERCA DI SOLUZIONI”. I partecipanti avranno un’intera giornata per sviluppare delle proposte innovative e concrete da presentare alla giuria di Quartier Circolare. Durante la maratona i giovani saranno guidati e supportati dai tutor messi a disposizione dai partner di progetto per offrire competenze differenti durante il lavoro di progettazione a gruppi. La proposta migliore che potrà rendere più sostenibile almeno un aspetto della vita dei cittadini e delle cittadine, riceverà il premio di 3000 euro che ne sosterrà le spese per la realizzazione (lancio, prototipazione, diffusione). La conduzione della sfida delle idee è affidata al partner di progetto Offgrid.