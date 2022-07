Annunciato e puntuale: dopo le temperature e il caldo africano su Torino si abbatte il nubifragio [VIDEO]

In pochi minuti su Torino si è scatenato un diluvio come da previsioni, dopo ore di caldo insopportabile

Lo avevano annunciato e si è puntualmente verificato. Poco dopo le 17, su tutta Torino (o quasi) il cielo si è prima rannuvolato per poi scaricare a terra un fitto diluvio d'acqua. Se non un nubifragio, poco di è mandato, facendo seguito così a quello che questa notte, nel Canavese, ha creato non pochi problemi ai vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per tetti scoperchiati e alberi caduti su case e auto.





Una "scarica" d'acqua durata poche decine di minuti, in alcuni casi anche meno. In centro, ma anche in zone più periferiche. Ma che ha ribadito ancora una volta quanto il meteo sia ormai quasi infallibile nelle sue previsioni. Ma soprattutto quanto le precipitazioni abbiano carattere sempre più improvviso e violento, causando - sempre più spesso - danni o disagi.