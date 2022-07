Spaccio e grida notturna in via Gramegna, residenti esasperati. Regione e Circoscrizione scrivono al Prefetto

Spaccio, schiamazzi fino all'alba, minimarket che vendono alcolici ai minori e fuori dall'orario consentito. Sono questi i problemi denunciati dai residenti dell'area pedonale di via Gramegna, che hanno avviato una raccolta firme per chiedere alle istituzioni di "riprendere il controllo del territorio". Una zona di Borgo Vittoria, compresa tra corso Benedetto Brin e via Enrico Giachino.