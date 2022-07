Stellantis, da Mirafiori l'unica luce dentro la crisi dei componenti che sta zavorrando la produzione di auto

Il tutto mentre, però, altrove le cose vanno decisamente peggio. Secondo i dati elaborati e diffusi oggi da Fim Cisl , infatti, in Italia complessivamente nei primi sei mesi del 2022 si è registrato un calo del -13,7% rispetto al 2021. Sono soprattutto i mezzi commerciali a pesare (mentre le autovetture mostrerebbero da sole una mini-crescita del 2,1%), ma la sostanza non cambia. E - anzi - peggiora se si prende in considerazione come anno di riferimento il 2019: in quest'ottica, il calo è addirittura del 22,8%.

"Il tema delle forniture delle materie prime, dei semiconduttori e dell’avvicinamento della catena del lavoro è un problema di ordine geopolitico, che il governo del nostro Paese deve affrontare in maniera strategica anche in ambito Europeo - dice Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim -. Lo scoppio della guerra in Ucraina, lo stop alle forniture del Gas russo, la ridefinizione dei flussi nei diversi mercati anche per le scelte che altri paesi, a partire dalla Cina, potranno attuare possono solo peggiorare ulteriormente il problema del reperimento e del costo delle materie prime. Questa situazione drammatica per il settore, come Fim-Cisl l’abbiamo denunciata più volte a livello ministeriale a partire dal tavolo dell’automotive presso il MISE".



A livello locale, spiega il segretario provinciale di Fim, Davide Provenzano, "non c'è alcuna traccia degli impegni assunti nell'incontro del 28 marzo fra Stellantis e gli enti locali. Abbiamo registrato l'impegno di Cirio sui fondi europei e quello del sindaco Lo Russo sulla leva urbanistica. Siamo quasi alla pausa estiva e non c'è alcun ritorno. Per questo è tassativo un nuovo incontro entro settembre con gli enti locali, lo chiederemo con gli altri sindacati". "La criticità maggiore di Mirafiori è quella degli 800 lavoratori delle Meccaniche di Mirafiori che producono cambi, non loro non ancora alcuna risposta, mentre il punto di forza sono i 7.000 addetti alle attività di ingegneria che possono rivestire un ruolo centrale nella transizione", ha spiegato Provenzano.