Parcheggio a pagamento, anche a Rivoli si "spengono" le strisce blu nel cuore di agosto

La validità degli abbonamenti mensili eventualmente acquistati per il mese di luglio 2022 sarà prorogata fino al 05 agosto 2022 compreso, mentre la validità degli abbonamenti mensili eventualmente acquistati per il mese di settembre 2022 sarà anticipata a lunedì 22 agosto 2022.

“In occasione dell’inizio dei saldi estivi e delle numerose iniziative programmate per l’estate sul territorio, per favorire il commercio di vicinato, l’Amministrazione Comunale ha approvato la sospensione della sosta a pagamento in zona blu nel Comune di Rivoli nei sabati di luglio 2022 e nel periodo compreso fra il 6 ed il 20 agosto 2022 - commenta la vicesindaca, Laura Adduce -. Siamo convinti che questa iniziativa potrà produrre dei benefici per coloro che decideranno di fare i propri acquisti nella nostra città”.