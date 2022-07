Parcheggi piazza Carducci: ancora in attesa la convenzione con Gtt per oltre 1800 posti auto

Resta ancora in attesa la convenzione tra Circoscrizione 8 e Gtt per sopperire alla carenza di parcheggi dovuta alla pedonalizzazione di piazza Carducci.

La questione è stata riportata all'attenzione ieri dal consigliere Alessandro Lupi in un'interpellanza, ma era già stata sollevata nei mesi scorsi anche dai consiglieri Matteo Tabasso e Claudia Amadeo, in cui si chiedevano appunto specifiche sui tempi soprattutto per favorire residenti e commercianti.

La convenzione prevederebbe abbonamenti mensili a 40 euro per parcheggiare tra le 16 e le 7 del mattino nei diversi parcheggi GTT della zona: Molinette, Bacigalupo, Ventimiglia, Chisola.

Il tutto per un totale di 1819 posti auto.

Resta tuttavia ancora il problema dei parcheggi per i commercianti, per i quali l'orario concordato non servirebbe a molto.

"Mi auguro si allarghi quanto prima ad orari più utili per il commercio di prossimità, come ad esempio dalle 9 alle 19" spiega il coordinatore Dario Pera che sta seguendo la trattativa con Gtt.

"Importante che poi i parcheggi possano essere sia calmierati per i clienti, ad esempio come nel sistema dell'8 Gallery - aggiunge Alessandra Girardello dell'Associazione Commercianti -. Un'ora gratis se spendono in un negozio in zona e per i commercianti abbonamenti a prezzi ridotti".