A Porta Palazzo sportello per riders e giovani precari. Soumahoro: "Vogliamo ridargli dignità" [VIDEO]

A Porta Palazzo apre lo " Sportello dei diritti e della dignità ” per dare risposte ai riders, alle donne e ai giovani precari . Uno strumento concreto dove, due mezze giornate a settimana, i lavoratori fragili potranno trovare informazioni per migliorare le loro condizioni lavorative.

Soumahoro: "Nei campi e nei cantieri si continua a morire"

Al taglio del nastro il segretario nazionale della Lega Braccianti, Aboubakar Soumahoro , che lunedì scorso si è incatenato davanti a Montecitorio per denunciare come " nei campi e nei cantieri si continua a morire ", chiedendo poi il salario minimo. Dopo sette ore di mobilitazione a riceverlo il presidente del Consiglio Mario Draghi .

" Un o spazio che sia punto di riferimento e di ascolto"

"Questo spazio - ha detto davanti alla Portineria di Comunità di piazza della Repubblica, all'angolo con via Milano - vuole essere un punto di riferimento e di ascolto. Porta Palazzo è il polmone della città e uno strumento come questo non poteva non trovare la propria messa a disposizione che in un contesto come questo".

"La Lega Braccianti - ha aggiunto Soumahoro - nasce come associazione per il miglioramento socio-lavorativo di chi si spacca la schiena ogni giorno nelle nostre zone rurali, ma anche nella nostra città come giovani, donne, partite Iva, riders. Persone - ha aggiunto - che sono considerati scarti della società. Questo sportello nasce per ridare loro dignità".

"Il primo obiettivo è quello dell'ascolto: l'attività che verrà fatta qui non deve tendere all'assistenzialismo, ma all'emancipazione", ha concluso il segretario della Lega Braccianti.