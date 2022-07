Dalle fotografie agli ospedali, Fujifilm rivoluziona la sanità torinese con l’intelligenza artificiale [VIDEO]

Dalle foto agli ospedali, per migliorare la vita dei pazienti torinesi. L’intelligenza artificiale di Fujifilm approda alla Città della Salute di Torino, con un accordo che prevede entro fine anno l’installazione della nuova e potente piattaforma di IA in Radiologia REiLI, studiata e realizzata dall’azienda, in tutti i reparti di Radiologia degli ospedali Molinette, Sant’Anna, Regina Margherita e Cto.

La tecnologia, portata in Italia dal colosso mondiale della fotografia, che da anni investe nel settore della sanità, permetterà di supportare il workflow delle radiologie con conseguente miglioramento della vita dei pazienti e della qualità del lavoro dei medici. REiLI ridurrà il tasso di errore e accelererà i processi di lavoro del radiologo, contribuendo ad aumentare la produttività e riducendo i tempi di attesa. Limitando il margine di errore da parte del radiologo a trarne beneficio sarà il paziente, in grado di conoscere rapidamente l’eventualità di approfondimenti diagnostici. Un passo avanti nell’evoluzione della sanità in un contesto di eccellenza, che rivolge i propri servizi ad un numero enorme di pazienti di ogni età.

"Ho lavorato in ambito Medical Systems per molti anni. Credo che l'intelligenza artificiale e la tecnologia medicale healthcare IT siano la chiave per una diagnosi rapida ed accurata, riducendo il peso sugli specialisti sanitari ed evitando discrepanze mediche a livello regionale. La nostra missione è quella di risolvere le questioni sociali attraverso l’innovazione, per contribuire ad una società migliore. Io ho fiducia che la nostra innovazione porterà ad una società migliore" ha commentato Teiichi Goto, presidente e Ceo di Fujifilm.

"È motivo di grande orgoglio che Mr. Goto e Fujifilm abbiano scelto la Città della Salute con i suoi ospedali come meta e punto di riferimento della prima visita in Europa. Ennesima dimostrazione della grande eccellenza che contraddistingue le nostre Aziende. Lo sbarco dell'Intelligenza Artificiale nelle nostre Radiologie sarà sinonimo di un importante passo avanti nelle prestazioni. Passo avanti di cui beneficeranno il nostro personale, ma soprattutto i pazienti. Un vero e proprio tuffo nella sanità del futuro" ha dichiarato Giovanni La Valle, Direttore generale della Città della Salute di Torino.

“La collaborazione è frutto di un grande lavoro di squadra – ha commentato l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi -, dove gli attori coinvolti sapranno supportare il workflow delle radiologie con conseguente miglioramento della vita dei pazienti e della qualità del lavoro dei medici. Un passo avanti nell’evoluzione della sanità in un contesto di eccellenza, che rivolge i propri servizi ad un numero enorme di pazienti di ogni età. Mettere il paziente al centro è l’imperativo richiesto sia alle aziende sia alle strutture sanitarie per garantire le migliori attenzioni, assicurando livelli più alti di salute”.

“Questo è il coronamento di un lavoro che nonostante la pandemia abbiamo fatto. Parallelamente all’emergenza, abbiamo investito sul miglioramento del sistema sanitario, che oggi passa attraverso la tecnologia. Abbiamo bisogno di una sanità efficiente, che la possa trovare all’interno dell’innovazione tecnologica. Abbiamo preso i più bravi, Fujifilm, che tempo fa ebbe la capacità di vedere lontano e investire, riconoscendo nel nostro paese un luogo su cui sviluppare le loro tecnologie” ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. “Oggi tutto questo lo concretizziamo, per salvare la vita alle persone: per migliorare la qualità della vita dei pazienti, per essere più rapidi nella diagnosi, per una sanità migliore a un costo inferiore,” ha concluso il Governatore.

La Piattaforma REiLI

REiLI è la nuova piattaforma di intelligenza artificiale di Fujifilm, che prende il nome dalla parola giapponese che unisce due concetti, “Intelligenza e Pieno di Risorse”.

E’ in grado di utilizzare numerosi algoritmi di riconoscimento per la gestione delle immagini cliniche. Il sistema può ad esempio analizzare queste ultime immediatamente a seguito dell’acquisizione, riconoscere in automatico le regioni anatomiche a cui fanno riferimento e verificare eventuali anomalie nell’immagine stessa. REiLI è in grado di verificare le potenziali anomalie, confrontarle, analizzarle e fornire un supporto alla diagnosi al medico. REiLI è in grado di supportare il medico radiologo non solo nell’analisi delle immagini diagnostiche, ai fini di una diagnosi tempestiva, ma anche nella gestione del workflow, ottenendo un prezioso aiuto nella gestione della worklist di refertazione e nella determinazione dei casi di maggior urgenza e rilevanza.