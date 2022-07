Fondazione Polo del ‘900, il nuovo presidente è Alberto Sinigaglia

Nominato un nuovo Consiglio d’Amministrazione per il Polo del ‘900.

In data 8 luglio 2022, il Collegio dei Fondatori – composto da Città di Torino, Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo – si è riunito per designare i nuovi componenti del CdA in carica per il triennio 2022-2025, come da art. 7 e art. 11 dello Statuto Fondazione Polo del ‘900.



L’attuale composizione del CdA risulta composta da:

Alberto Sinigaglia, designato dalla Città di Torino

Giulia Cocimano, designata dalla Regione Piemonte

Matteo Bagnasco ed Emanuela Totaro, designati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo

Gianfranco Morgando, riconfermato dall'Assemblea dei Partecipanti.

Alla presidenza della Fondazione Polo del ‘900 nominato Alberto Sinigaglia che sostituisce Sergio Soave al termine del suo secondo mandato. La Fondazione ringrazia per l’impegno, la professionalità e la collaborazione con cui hanno svolto il loro ruolo i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente: Sergio Soave, Franco Quesito, Sandra Aloia e Massimo Coda.

"La storia, la memoria e la cultura – commenta il nuovo presidente Alberto Sinigaglia – sono gli strumenti fondamentali per capire il presente e affrontare il futuro da cittadini consapevoli, ragionevoli, capaci di progetto. Il Polo del '900 ne rappresenta la sintesi. Ringrazio il presidente Sergio Soave di averlo guidato a occupare un ruolo fondamentale tra le istituzioni culturali del Piemonte e il CdA uscente per il lavoro svolto. Continueremo quel lavoro con la massima volontà di ascolto, di collaborazione e di proposta".