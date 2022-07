Tennis: tutto ciò che devi sapere (regole e abbigliamento)

Il tennis è uno sport che viene solitamente considerato d’élite ed è legato da sempre agli ambienti dell’alta società, dove veniva praticato dalle persone di alto lignaggio, che cercavano un’attività fisica che non comportasse un eccessivo dispendio di energie e nello stesso tempo prevedesse un abbigliamento comunque elegante e chic.

Nel tempo, ovviamente, le cose sono molto cambiate e il tennis è diventato uno degli sport più adrenalinici che esistano, molto fisico e spettacolare, con i tornei internazionali che richiamano ogni volta migliaia di appassionati e che vengono trasmessi dalle più importanti emittenti televisive, non solo quelle sportive.

Lo sport dei re

Ma le origini di questo sport così particolare risalgono addirittura al XVI secolo, quando il re Carlo IX si fece ritrarre dal suo pittore di corte con una racchetta in mano, nel 1552. Una grande appassionata di tennis era anche Anna Bolena, una delle mogli decapitate del re inglese Enrico VIII. Si narra che la regina, sia stata arrestata per essere poi condotta alla Torre proprio mentre stava giocando una partita, nei giardini di Hampton Court.

L’antenato più conosciuto del tennis è il gioco della pallacorda, un nome alquanto evocativo, che è passato alla storia perché legato ad un altro evento, ovvero il famoso “giuramento” che i membri degli stati generali formularono durante i giorni in cui era riunita l’assemblea che avrebbe dovuto decidere le sorti della Francia e della monarchia.

Tennisti si diventa

Lasciamo per un attimo la storia e arriviamo ai giorni nostri, dove il tennis viene praticato in tutto il mondo, sia dagli uomini che dalle donne. Dai tempi di Luigi XVI l’abbigliamento di chi pratica questa disciplina è molto cambiato. Adesso le case produttrici di sportswear hanno delle linee pensate proprio per chi gioca a tennis, a cominciare dalle calzature.

Le scarpe da tennis uomo così come quelle da donna, devono avere determinate caratteristiche, che le differenziano dalle altre sneakers. Il tennis è un gioco molto veloce, fatto di scambi al cardiopalma e di forza, chi lo pratica dunque deve indossare calzature che siano in grado di garantire la stabilità ad ogni passo, e ad ogni cambio di direzione. La suola inoltre deve essere in grado di dare la spinta e lasciare che il piede di appoggi al terreno, senza subire traumi.

I diversi campi

I campi da tennis, infatti, non sono tutti uguali. Chi gioca a questo sport lo sa bene. Le partite si svolgono su prato, su campi di terra battuta e persino sull’asfalto, quindi è necessario che le scarpe da tennis da uomo e da donna siano in grado di adattarsi ad ogni tipo di terreno, garantendo sempre una performance ottimale.

A completare l’abbigliamento del perfetto tennista, ci sono le polo per gli uomini, un classico intramontabile, accompagnato dai pantaloncini con le tasche, per poter tenere con sé le palline, ogni volta che se ne bisogno. Per le donne, invece, c’è il classico gonnellino, accompagnato da una canotta, che lascia scoperte le braccia, in modo da facilitare i movimenti.

Gioco, partita, incontro

Le regole del tennis sono davvero tante, e non sarebbe semplice enumerarle tutte. Ci limiteremo a quelle fondamentali. I colpi sono 4, il servizio, il volee, il dritto e il rovescio. Ogni set è suddiviso in 6 game, per portare a termine ogni set e vincere, ogni giocatore deve almeno aggiudicarsi 6 game, con un vantaggio di 2. I punti vengono assegnati con una progressione standard, 15/30/40, il giocatore che ha conquistato quattro punti si aggiudica il match.

Ogni partita può contemplare due giocatori contrapposti o anche quattro, in quel caso si parla di “doppio”.