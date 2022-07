Caprie, cade da 7 metri mentre fa canyoning: il Soccorso Alpino porta in salvo una donna

Intervento del soccorso alpino per una comitiva che stava facendo canyoning

Un grandissimo spavento e un trauma alla colonna vertebrale. E' questa la conseguenza di un'escursione che ha visto involontaria protagonista una donna che alle 12 di oggi si è infortunata mentre faceva canyoning.



La comitiva, composta da cittadini francesi, stava percorrendo il Rio Sessi quando la donna è precipitata da un'altezza di 6/7 metri. Sono stati i suoi compagni a chiedere aiuto. E sul posto sono arrivati gli uomini specializzati del Soccorso Alpino e del Servizio Regionale di Elisoccorso.



La donna, che presentava un trauma alla colonna vertebrale, è stata stabilizzata dall'equipe dell'eliambulanza sbarcata al verricello con il supporto delle squadre da terra. E' stata quindi messa in sicurezza e imbarcata sull'elicottero, sempre al verricello, per il ricovero in ospedale con un codice giallo.