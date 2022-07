Sicurezza, Guariniello: "La giustizia sul lavoro non fa più paura a nessuno. Servono riforme"

" La giustizia sul lavoro non fa più paura a nessuno. Ci sono sentenze che stanno uscendo, anche dalla Cassazione, che non vanno in questa direzione. Ci sono state assoluzioni e annullamenti di condanne che possono scoraggiare gli stessi magistrati ". Così l’ex Procuratore della Repubblica Raffaele Guariniello , a margine del convegno Cgil sulla Sicurezza sul lavoro in Piemonte.

"Ci vuole la procura nazionale per la sicurezza sul lavoro. C'è un disegno di legge in discussione in Parlamento, ma è necessario approvarla. Cade una gru, si indaga su quell'episodio, ma nessuno si interroga sullo stato in cui si trovano le altre gru. Servono riforme che mettano la giustizia penale in grado di funzionare. Altrimenti gli organi di vigilanza possono fare poco: più aumenta il numero degli ispettori, più emergono differenze di posizioni da una zona e l'altra, da una competenza territoriale all'altra".