Invalido e con le gambe amputate, Garcea (FI) denuncia: "Il Comune non gli rilascia il contrassegno per l'auto"

Scibona abita in via Brandizzo, nel cuore di Barriera di Milano. Lo scorso 15 giugno ha presentato richiesta per avere i moduli per chiedere il tagliando per persone con disabilità da apporre sulle vettura. Allegato il documento dell'Azienda Sanitaria dove si legge la sua storia clinica. Con al fondo il referto: "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere atti quotidiani".