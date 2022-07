Tecnositaf verso la liquidazione, 160 lavoratori a rischio: trema la Valsusa

Presidio degli addetti della Tecnositaf davanti al Comune di Torino. L'azienda - controllata interamente da Sitaf, che gestisce la A32 Torino-Bardonecchia - va verso la liquidazione e 160 persone rischiano di perdere il posto di lavoro. Il motivo della cessione? La società ha registrato una perdita di capitale sociale.

Pannelli informativi e punti help

Gli addetti della Tecnositaf si occupano di tutti gli impianti tecnologi per la gestione del traffico della Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus. Nel concreto le colonnine gialle dove chiedere aiuto collocate lungo la rete autostradale, così come l'illuminazione delle gallerie, i pannelli informatici e anche tutta la tecnologia dei caselli, dalle sbarre ai semafori.

Il 21 aprile scorso Sitaf ha annunciato la liquidazione della società e questo - come spiegano in maniera unitaria Fit-Cisl, Filt Cgil e Ugl - "apre una profonda ferita nel territorio della Val di Susa e per la sede torinese di corso Svizzera".

Bancheri: "Situazione assurda"

Molti dei 160 lavoratori - di cui 75 diretti e 93 precari in somministrazione - vivono infatti nei paesi valsusini. A far sentire la sua voce anche Pacifico Bancheri, presidente dell'Unione Montana, che a nome dei sindaci del territorio commenta: "Trovo assurdo che dopo la cessione, da parte della Città Metropolitana e del Comune di Torino, delle quote a Sitaf ci si ritrovi in questa situazione".

"No alla distruzione del lavoro"