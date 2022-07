Nessun pacco bomba, ma l'allarme fa chiudere per un'ora l'autostrada per Milano

L'autostrada A4 Torino-Milano è rimasta chiusa per un'ora, in direzione di Milano, nella tarda mattinata di oggi, martedì 12 luglio, per il ritrovamento di una valigia abbandonata nei pressi della pista 4 del casello di Rondissone.

Sono intervenuti gli artificieri della polizia e i loro accertamenti hanno appurato che all'interno, c'erano solo vestiti e medicinali. Una volta rientrato l'allarme, il traffico è tornato a defluire regolarmente.