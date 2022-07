Iren: online il nuovo ecosistema digitale, nasce il magazine Everyday

Online il nuovo ecosistema digitale del Gruppo Iren, ispirato da nuovo design, semplicità nei percorsi di navigazione, più contenuti per clienti, cittadini e stakeholder.

Il nuovo portale corporate punta a rappresentare al meglio gli obiettivi, le tematiche, le ambizioni alla base del nuovo Piano Industriale @2030 del Gruppo Iren, anche attraverso l’individuazione di percorsi di navigazione studiati in base alle esigenze informative delle molteplici categorie di pubblici cui si rivolge l’azienda.

Transizione ecologica e presenza sul territorio sono i temi al centro del progetto, insieme alla grande attenzione ai servizi offerti dal Gruppo, con sezioni verticali ricche di informazioni geolocalizzate anche in base al territorio di riferimento e un sistema di assistenza trasversale a tutti i servizi ai cittadini, nonché al dialogo con investitori e stakeholder su tematiche di sostenibilità ed ESG (Environmental, Social, Governance).

La partenza del nuovo ecosistema digitale è anche l’occasione per lanciare Everyday, il nuovo magazine online del Gruppo che risponde all’esigenza di approfondire e raccontare gli scenari e le trasformazioni in campo energetico, infrastrutturale, ambientale. Riprendendo nel naming la promessa di Iren di “dare forma al domani ogni giorno”, Everyday ha come obiettivo il mettere a fuoco i grandi temi che caratterizzano la transizione ecologica, a partire dalle conoscenze ed esperienze del Gruppo: dall’innovazione all’economia circolare, dagli scenari climatici alle sfide legate alla sostenibilità con un dialogo aperto e costante con le comunità e le persone in prima in linea sui territori.

Online anche il Report 2021, un nuovo percorso di navigazione dedicato al Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Iren: si tratta di una narrazione di prospettiva in cui sono raccolti i risultati raggiunti, le azioni in corso e i progetti e gli obiettivi futuri con una forte componente di interattività, a partire dalla homepage, dove è presente un’infografica attiva in cui i lettori possono scoprire gli impegni che Iren assume nel presente per garantire un domani sostenibile ai suoi territori.