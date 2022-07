Cortemilia: fiera nazionale della nocciola ancora più accessibile grazie all'app 'tabUi'

La Fiera della Nazionale della Nocciola di Cortemilia ancora più accessibile grazie all’App Tabui.



La Fiera Nazionale della Nocciola allarga i suoi confini nel mondo “Digital” con tabUi, la app che contiene migliaia di informazioni per la promozione territoriale dall’arte alla cultura, dall'enogastronomia allo sport, itinerari, percorsi, sentieri, punti di interesse, curiosità, beni architettonici, accessibilità e molto molto altro.



Quest’anno tabUi sarà la app ufficiale della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia per accedere a tutte le informazioni per vivere al meglio l’esperienza. Sarà possibile scaricare il programma per essere aggiornati in tempo reale, scaricare la mappa del centro storico del paese, sarà possibile accedere ai percorsi legati al progetto “Cortemilia è Cultura” relativo alle mostre contemporanee e rimanere aggiornati su tutti orari degli eventi.



Già negli anni scorsi il Comune di Cortemilia ha intrapreso un percorso di digitalizzazione attraverso le pagine social dedicate all’evento e alla creazione di un nuovo sito internet. Oltre alle informazioni e alle gallery fotografiche, si può direttamente accedere alla compravendita dei biglietti per il concerto di Francesco Renga previsto per Venerdì 26 Agosto.



"Per la prima volta, la Fiera quest’anno sarà anche più smart - spiega Marco Zunino, cons. del.to Turismo e Manifestazioni del Comune di Cortemilia - . Sono gratificato della collaborazione con Giorgio, CEO dell’App TabUi, al quale vanno i miei ringraziamenti per aver accettato sin da subito questa collaborazione e i miei complimenti per aver ideato questo nuovo strumento per promuovere il nostro territorio e non solo a 360°".



TabUi è oggi uno tra gli strumenti che contribuisce alla valorizzazione del territorio dell’Alta Langa, infatti sullo schermo del proprio smartphone il turista può scoprire punti di interesse e curiosità immergendosi completamente nella cultura del luogo.