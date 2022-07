Torino capitale europea dell'antiriciclaggio? Presentata la candidatura: "Possiamo vincere" [VIDEO]

E se Torino diventasse la capitale dell'antiriclaggio in Europa? E' questa l'idea, molto più di una semplice suggestione, concretizzatasi con la presentazione della candidatura per ospitare nel capoluogo piemontese la nuova Autorità europea antiriciclaggio e per il Contrasto al Finanziamento del Terrorismo che l’Ue ha annunciato di voler istituire e rendere operativa dal 2023.

Per farlo, Regione Piemonte e Comune di Torino daranno vita a un Comitato promotore che sarà presieduto da Alberto Perduca, magistrato di grande esperienza, già procuratore aggiunto di Torino e procuratore di Asti, con elevate competenze in materia di antiriciclaggio costruite nel corso della sua lunga carriera e con esperienze internazionali di altissimo livello. Il ruolo di vicepresidenti sarà ricoperto dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Il Comitato potrà contare anche sulla preziosa esperienza di Gian Carlo Caselli, nel ruolo di Special Advisor.



L'obiettivo sarà quello di raccogliere e coinvolgere le energie del territorio, espressione degli enti associazioni e categorie capaci di offrire un contributo, che potrà risultare determinante per la scelta della sede dell’Autorithy. Il Comitato avrà principalmente il compito di predisporre il dossier di candidatura di Torino e promuovere tutte le attività necessarie a sostenerla in ambito nazionale ed europeo.



"Torino e il Piemonte hanno elementi per una candidatura di sostanza e vincente. Abbiamo attivato interlocuzioni con Bruxelles e Strasburgo, le possibilità reali ci sono: siamo ben posizionati all'interno del contesto europeo come potenziale sede. Torino lo è per la sua storia e per l'impegno della magistratura, per la presenza della guardia di finanza e perché sedi di grandi istituti bancari" ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.



"Possiamo essere la sede dell'Autorithy. Cercheremo di far valere le nostre ragioni come luogo per ospitarla. Crediamo di poter rappresentare la miglior opzione possibile" ha invece sottolineato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Al fianco del primo cittadino e del Governatore l'ex magistrato Gian Carlo Caselli, ideatore di questa candidatura: "L'Italia ha tutti i titoli per ospitare l'Autorithy. Il comitato è un primo passo operativo per arrivare a un risultato non facile da ottenere ma dobbiamo cercare di conseguirlo in ogni modo e sforzo".



"L'impegno e compito primario del comitato è capire se le condizioni esistono e convincere Europa a fare questa scelta. Sarà autorità di coordinamento tra tutte le istituzioni centrali nazionali che vigilano sul rispetto da parte degli operatori finanziari ed economico della normativa anti riciclaggio, dando un supporto a chi raccoglie e tratta informazioni su operazioni sospette" ha invece affermato il presidente Perduca.