Casa Surace a Torino, pranzo da Cianci per il cast napoletano. Ma senza nonna

Casa Surace a Torino. L'irresistibile cast della nota casa di produzione napoletana - diventata una celebrità sul web - in questi giorni è nel capoluogo piemontese per girare un progetto legato alla sostenibilità ambientale, che uscirà nelle prossime settimane. Nomi e volti che - dal piccolo (a volte piccolissimo) schermo - diventano in carne e ossa durante una pausa pranzo nel cuore della città della Mole. E allora sono sorrisi, scherzi, battute e selfie con chi li incrocia e li riconosce.

Progetto con Save the Planet

Ma al di là dell'accoglienza dei fan, quella messa in campo in questi giorni dagli "influencer" della risata è un'iniziativa dal grande valore sociale, legata alla Onlus Save the Planet e che farà tappa anche a Milano, Bologna, Firenze, Bari e Napoli.

Pranzo da Cianci con Raissa e Momo

Durante le riprese, il gruppo si è concesso oggi alle 14 un pranzo alla Piola da Cianci, in largo IV Marzo. Seduti al tavolo con loro anche Raissa e Momo, la coppia di star di Tik Tok che combatte il razzismo con i video: assente nonna Rosetta. Una sorta di alleanza tra canali social per rendere ancora più potente il messaggio e raggiungere un pubblico (di ragazzini, ma non solo) che sia il più ampio possibile.

"Il nostro progetto - spiegano gli attori partenopei - racconta la sostenibilità per Casa Surace, che è simile a quella normale, ma anche diversa". E sono numerosi i fan che si sono messi in coda per un selfie. Magari spedendo poi la fotografia sul profilo whatsApp di nonna.