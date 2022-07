Polizia, il Sap: "Alla mensa del reparto mobile il cibo scarseggia"

Piccole porzioni e cibi non adeguatamente cotti. E' quanto denunciato in una nota al prefetto di Torino e al Dipartimento Ps il Sindacato Autonomo di Polizia Sap, che ha così denunciato le condizioni "vergognose" della mensa del reparto mobile.

"Non vengono fatti gli approvvigionamenti e i pasti vengono improvvisati ogni volta con quello che c’è e che viene acquistato giorno per giorno. Spesso non si riesce a confezionare i pasti in modo completo. Cibi non adeguatamente cotti, porzioni sottostimate, mancanza di scelta, scarsità di tovaglioli e vaschette per l’asporto, rifornimenti delle vettovaglie non aderenti al volume di pasti da somministrare". Questa la denuncia.

"Nella fase di rinnovo dei contratti di appalto dei servizi di mensa", afferma Stefano Paoloni Segretario Generale del SAP, "ci eravamo raccomandati con il Dipartimento della P.S. che i rinnovi non si concludessero secondo il principio dei massimi ribassi ma purtroppo così non è stato. Addirittura pare che molti appalti sono stati aggiudicati ad un costo inferiore rispetto a quello precedente. La conseguenza è quella di lasciare centinai di poliziotti senza il previsto vitto o pasto con un pasto inadeguato".