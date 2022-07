Torino, stangata teleriscaldamento. Lo Russo: "Sconti per 16mila famiglie, ma l'80% non li ha ancora chiesti"

"Sconti per 16mila, ma l'80% non li richiede"

L'allarme rimbomba da giorni e il sindaco Stefano Lo Russo cerca di gettare acqua sul fuoco: "Abbiamo già presentato un grande piano di investimento con Iren, con la riqualificazione energetica di oltre 800 edifici pubblici per un totale di 2 milioni di tonnellate di CO2 emesse in meno, pari a 16mila auto in meno all'anno. Ma con Iren abbiamo anche lavorato per individuare risorse per venire incontro alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle bollette del teleriscaldamento. Sono strumenti a valere sulle risorse Iren visto che il teleriscaldamento non è potuto essere inserito nelle forme di sostegno e ristori nazionali. Saranno coinvolti 16mila famiglie, quelli che già oggi hanno agevolazioni tariffarie per il loro Isee, ma ad oggi circa l'80% non ha usufruito di questo beneficio e stiamo cercando con Iren di rendere questo supporto più accessibile, magari direttamente in bolletta".