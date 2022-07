Nota stonata, problemi di viaggio bloccano LP: annullato il concerto del Sonic Park

Una nota stonata, una sorpresa poco piacevole, arrivata solo 24 ore prima delle prevista esibizione allo Stupinigi Sonic Park. Il concerto di LP previsto per domani, domenica 17 Luglio, alle ore 21, non potrà aver luogo ed è stato cancellato.

Problemi tecnici negli spostamenti alla base della cancellazione

I motivi della cancellazione sono da ricercarsi in impreviste problematiche negli spostamenti della band e del materiale tecnico, secondo quanto è stato riferito dalla D’Alessandro e Galli. LP si è detta profondamente dispiaciuta per non essere in grado di esibirsi di fronte ai suoi fans torinesi, ma la sostanza è che l'artista newyorchese salta l'appuntamento previsto nella residenza sabauda del Comune di Nichelino per il terzo anno di fila.

Concerto saltato per il terzo anno di fila

Era previsto per il 2020 il nuovo abbraccio tra LP e quel pubblico Italiano che la adora sin dai suoi inizi, ma a causa della pandemia le date di Torino, Firenze e Marostica furono rimandate al 2021. A causa della crisi epidemiologica la cantautrice di New York era stata costretta rinviare anche questi appuntamenti, ma quando tutto sembrava finalmente ok, ecco l'imprevisto dell'ultima ora.

E la rabbia dei fans torinesi è ancora maggiore, dal momento che LP riprenderà regolarmente il suo tour a partire dalla data prevista per il 18 luglio a Firenze.

Restano confermati anche i concerti di Marostica, Chieti e Roma.

Come ottenere il rimborso del biglietto

Purtroppo al momento non è possibile trovare una data di recupero e pertanto i possessori di biglietto per il concerto del Sonic Park potranno richiedere il rimborso secondo le seguenti modalità:



- In automatico sullo strumento di acquisto per tutti coloro che hanno acquistato online su ticketone.it il biglietto per il concerto di Stupinigi



- Entro il 31 Luglio 2022 facendo la richiesta tramite la pagina rimborso.info per tutti i biglietti riportanti la dicitura “Stupinigi” acquistati nei punti vendita e ottenuti a seguito del cambio biglietto di Grugliasco (a partire dalle ore 15 del 18 Luglio).