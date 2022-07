Meteo a Torino, il caldo non concede tregua: in settimana si sfioreranno i 40 gradi

L’alta pressione si estenderà ancora nei prossimi giorni su tutta l’Italia, con questa calura di matrice africana. Previsti focolai temporaleschi a ridosso dei rilievi nelle ore pomeridiane mentre in pianura regnerà sovrana la canicola. Per chi fosse curioso del significato del vocabolo esso indica Il periodo di maggior caldo dell'anno, corrispondente a quello in cui il Sole ha appena oltrepassato le costellazioni del Cane maggiore e del Cane minore (per l'emisfero boreale tra la fine del mese di luglio e quella del mese di agosto).