Giro di vite contro lo spaccio di droga tra Torino e la Valsusa: otto persone finiscono nei guai per cocaina [VIDEO]

Ancora un'operazione delle forze dell'ordine contro il traffico di droga, in particolare cocaina. E' scattato questa mattina il blitz dei carabinieri tra la valle di Susa e la zona Ovest di Torino ai danni di otto persone finite nei guai. In particolare, 6 di loro sono finite in carcere, mentre un'altra è stata posta ai domiciliari e una è stata colpita da obbligo di presentazione. Si tratta di sei italiani e due albanesi.







L’indagine è stata avviata nel giugno del 2020 e ha portato a raccogliere gravi indizi sulle attività di spaccio di polvere bianca proprio tra l'area occidentale di Torino e la Valle Olimpica. Del gruppo fanno parte a diverso titolo grossisti, distributori e spacciatori. Nel corso dell’attività d’indagine sono già state arrestate quattro persone e sequestrati 7 chili di cocaina.



In particolare, si è scoperto che due delle persone coinvolte - due fratelli di origine albanese - erano attivi per il rifornimento di tutta la Bassa Valsusa: la droga arrivava da Milano, nascosta nel cruscotto delle automobili su cui viaggiava. Una volta recuperata, veniva venduta al dettaglio. L’indagine è stata avviata nel giugno del 2020 e ha portato a raccogliere gravi indizi sulle attività di spaccio di polvere bianca proprio tra l'area occidentale di Torino e la Valle Olimpica. Del gruppo fanno parte a diverso titolo grossisti, distributori e spacciatori. Nel corso dell’attività d’indagine sono già state arrestate quattro persone e sequestrati 7 chili di cocaina.In particolare, si è scoperto che due delle persone coinvolte - due fratelli di origine albanese - erano attivi per il rifornimento di tutta la Bassa Valsusa: la droga arrivava da Milano, nascosta nel cruscotto delle automobili su cui viaggiava. Una volta recuperata, veniva venduta al dettaglio.

L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla produzione, traffico e vendita di stupefacenti nel territorio della Valle di Susa che ha portato, nelle scorse settimane, all’arresto di un 22enne di Susa e al sequestro di oltre 7 chili di marijuana.

Le attività connesse all’esecuzione della misura sono tuttora in corso, con perquisizioni in atto nella provincia di Torino e Bergamo, da parte di oltre 90 carabinieri dell’organizzazione territoriale impiegati, insieme ai colleghi del Nucleo elicotteristi, cinofili, SIO e a personale specializzato del NAS, coinvolto in attività ispettiva in alcuni bar ove è stato documentato smercio dello stupefacente.