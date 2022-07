Incidente a Giaglione, temporaneamente chiusa la statale 25 “del Moncenisio”

La strada statale 25 “del Moncenisio” è temporaneamente chiusa al traffico a Giaglione a causa di un sinistro nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture che si sono scontrate frontalmente per cause in via di accertamento.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del fuoco per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO: Attorno alle 17.30 la statale 25 “del Moncenisio” è stata riaperta al traffico.