Lo Russo sceglie l'ex Sovrintendente Papotti per il Museo del Risorgimento. E recupera altri "trombati" alle elezioni

Ma scorrendo l'elenco, saltano agli occhi altri nomi. Di persone che avevano provato ad entrare in Sala Rossa ma erano stati bocciati dalle urne. È il caso di Carola Messina, che candidatasi con la civica Lo Russo Sindaco, è stata nominata consigliera del CdA della Fondazione per la Cultura. L'ex giornalista Rai Paolo Volpato, in campo alle scorse amministrative nel Pd, entra con il medesimo incarico nel Centro Ricerche Archeologiche e Scavi.

Il Presidente Metropolitano dei Dem Domenico Cerabona ha ottenuto l'incarico di consigliere nel Comitato Direttivo dell'Istituto Universitario di Studi Europei. In campagna elettorale si era schierato in maniera forte accanto al sindaco il padre Prospero, già consigliere comunale e animatore dell'associazione lucana Carlo Levi.