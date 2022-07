Appalti per servizi di security, la Cassazione annulla sequestri disposti dalla Procura

Si è estesa a un'altra mezza dozzina di indagati l'inchiesta che la procura di Torino ha aperto lo scorso anno, con otto avvisi di garanzia, su un giro di favori negli appalti per servizi di security e vigilanza. La Cassazione però nei giorni scorsi ha annullato dei sequestri eseguiti a carico di una delle figure considerate principali dagli inquirenti, quella di Riccardo Ravera, ex maresciallo dei carabinieri, che nel corso della sua carriera nell'Arma fece parte, con il nome in codice di "Arciere", della squadra che arrestò Totò Riina.

L'indagine del pm Gianfranco Colace prese le mosse per approfondire delle circostanze emerse nel corso dell'inchiesta su Giulio Muttoni, ex patron della società organizzatrice dei grandi eventi musicali Set Up Live (non interessato da questo procedimento). Si procede per i reati che vanno, a seconda delle singole condotte, dalla corruzione all'accesso abusivo a sistema informatico.

Nei mesi scorsi la procura aveva disposto numerose perquisizioni a carico non solo degli indagati, ma anche "a terzi", vale a dire a persone in contatto con loro. Alcuni sono stati iscritti nel servizio degli indagati alla luce del materiale raccolto.