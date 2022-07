Dall'orrore di Mariupol a Castellamonte: 26 orfani ucraini cercano di scordare le bombe e la guerra

Piemonte dal cuore d'oro e Canavese come rifugio per dimenticare (almeno per un attimo) gli orrori della guerra. Sono arrivati nei giorni scorsi a Castellamonte i 26 bambini rimasti orfani a causa dei combattimenti in Ucraina, scatenati dopo l'invasione della Russia. Il loro viaggio ha fatto tappa in Polonia, prima di prendere la direzione dell'Italia, ma la fuga è iniziata a Mariupol, in orfanotrofio e sotto le bombe.