Incendio alla bocciofila di via Biscaretti, il rogo subito spento dai Vigili del fuoco

Un piccolo rogo si è sviluppato verso l'ora di pranzo di oggi, giovedì 21 luglio, presso la bocciofila che si trova tra via Biscaretti e via Faccioli, in zona Mirafiori sud.

Per ragioni ancora da chiarire, con il caldo possibile causa scatenante, avevano preso fuoco alcune sterpaglie e il verde circostante, ma il pronto intervento di una squadra dei pompieri ha consentito di riportare subito la situazione sotto controllo, domando il principio d'incendio.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, appena era scattato l'allarme.