Camera: al Precollinear Park la presentazione dei cinque artisti del programma "Futures"

CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia e Torino Stratosferica, giovedì 21 luglio alle ore 20 al Precollinear Park, organizzano insieme una serata per presentare i cinque artisti emergenti dell’edizione 2022 del programma europeo FUTURES (EPP – European Photography Platform), una piattaforma di ricerca sulla fotografia contemporanea sostenuta dall’Unione Europea di cui CAMERA fa parte insieme ad altre 20 istituzioni e festival stranieri. Per l’occasione, gli artisti racconteranno i loro progetti nell’ambito di un talk moderato dal curatore di FUTURES, Giangavino Pazzola.

Il racconto delle immagini ideate da Karim El Maktafi, Martina Dendi, Mara Palena, Riccardo Svelto, Jacopo Valentini avverrà anche attraverso una sequenza di immagini installata nell’area espositiva del Precollinear Park situata sul ponte Regina Margherita.