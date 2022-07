Acqua, oro blu. Il Pd Piemonte: "Sì a nuovi invasi, ma solo a determinate condizioni"

Si parla di realizzare nuove dighe praticamente come unica soluzione per soddisfare l’esigenza di acqua. Si registrano oggi mille muove domande di invasi. Ma in Piemonte vi sono già 820 invasi artificiali, in larga parte per funzioni idroelettriche, oltre che una trentina di dighe gestite dal ministero. In queste condizioni non si può certo essere contrari a avanzare col piano invasi, soprattutto se pensiamo che molte opere sono già state iniziate e non concluse. Penso tuttavia che ci vogliano alcune condizioni chiare che accompagnino la prosecuzione e l’attuazione del piano invasi" afferma Paolo Furia, segretario regionale Pd.

Queste le condizioni poste dal Pd: prediligere impianti compatibili con il deflusso minimo vitale dei fiumi per preservarne l’ecosistema; impedire la realizzazione di invasi a soggetti e enti che siano coinvolti nella gestione di acquedotti e reti che disperdono acqua al di sopra della media regionale. Non tutti i gestori hanno infatti lo stesso livello di performance; favorire, anche attraverso appositi interventi sugli edifici pubblici, la diffusione di sistemi per la raccolta dell’acqua piovana. Obiettivo: ogni scuola e ogni giardino annaffino il proprio giardino attraverso questi sistemi; favorire meccanismi più evoluti di conservazione e l’uso dell’acqua nell’agricoltura: al posto di irrigazione a getto, valutare l’irrigazione a goccia, indirizzando i progetti PNRR verso una forma di “piano Agricoltura 4.0” per portare a un efficientamento diffuso e omogeneo.