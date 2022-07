Le variazioni al Documento di Programmazione e al Bilancio consentono nuovi investimenti su strade e scuole

Nell’ultima seduta prima della pausa estiva il Consiglio metropolitano ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio e alcune variazioni al DUP-Documento Unico di Programmazione e al Bilancio. Di notevole importanza l’applicazione di fondi dell’avanzo di bilancio libero per quasi 17 milioni di euro prevista dalla seconda variazione al bilancio 2022.

Oltre 8 milioni saranno impiegati per interventi di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità, mentre supera i 7 milioni la spesa per interventi di manutenzione degli edifici scolastici, l’adeguamento alle normative di sicurezza, la valutazione sismica degli edifici e il rilascio dei certificati di prevenzione degli incendi. Per quanto riguarda i lavori pubblici, nella variazione al DUP sono contemplati 45 nuovi interventi per un importo di 8.196.487 euro, in gran parte dedicati alla riforestazione di porzioni del territorio, resa possibile dalla partecipazione della Città metropolitana ai bandi del Ministero dell’ambiente e della transizione ecologica. La variazione del DUP comprende anche stanziamenti di minore entità per la viabilità e l’edilizia scolastica.

Tre le operazioni di declassificazione e passaggio di brevi tratti di strade provinciali ai demani comunali approvate dall’assemblea di piazza Castello. Riguardano un tratto della Provinciale 101 nell’abitato di Casalborgone, un paio di km della SP 1 delle Valli di Lanzo a Traves e due brevi segmenti delle Provinciali 20 e 126 nel territorio di Moncalieri.

L’approvazione da parte del Consiglio del PUMS, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, consente l’impiego di risorse già stanziate dal Ministero dell’ambiente, nell’ambito dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, per finanziare la sostituzione di alcuni autobus del trasporto pubblico locale classificati come Diesel Euro 2 ed Euro 3. Il Ministero ha inoltre assegnato alla Città Metropolitana di Torino risorse per 4.163.291 euro per interventi di manutenzione della rete ciclabile e per la realizzazione di nuove ciclovie. Nei prossimi mesi il PUMS sarà oggetto di un aggiornamento, a seguito di un confronto con gli amministratori e con le comunità locali.