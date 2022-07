Osservatorio Tav, Frediani contro Cirio: "Inopportuna la nomina di Rinaudo, il presidente ci ripensi"

"La nomina di Antonio Rinaudo nell'Osservatorio TAV è fortemente inopportuna. Una vera e propria provocazione verso i cittadini che in questi anni hanno assistito alla devastazione del territorio e subito la dura repressione messa in atto dalla magistratura torinese. Gli abitanti della Val di Susa non possono tollerare ulteriormente l'imposizione di un luogo di confronto privo di qualsiasi credibilità. Un luogo in cui si pianifica il continuo ricatto delle compensazioni offerte per realizzare opere dovute". Lo afferma Francesca Frediani, Consigliere regionale Movimento 4 Ottobre Piemonte.