Il comandate interregionale della Guardia di Finanza in visita a Torino

Nelle giornate del 21 e 22 luglio 2022, il Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza – Generale C.A. Fabrizio Carrarini – si è recato in visita al Comando Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, presso la storica caserma “Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta” di Torino, in Corso IV Novembre 40.

Accolto dal Comandante Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, Gen. D. Benedetto Lipari, il Comandante Interregionale ha incontrato una rappresentanza del personale di ogni ruolo e grado in servizio presso il capoluogo piemontese, i Comandanti Provinciali del Piemonte, il Comandante Territoriale di Aosta e i delegati del Consiglio di Base di Rappresentanza, nonché una delegazione del personale in congedo appartenente all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.).

Il Comandante Regionale, Gen. D. Benedetto Lipari, nell’ambito del briefing di reparto, ha illustrato all’Autorità del Corpo, responsabile di tutte le Fiamme Gialle dell’Italia Nord-Occidentale, il quadro di situazione complessivo riguardante la missione istituzionale svolta dai Reparti operativi del Piemonte e della Valle d’Aosta, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di evasione e frode fiscale, a tutela della spesa pubblica nonché i risultati conseguiti a seguito dell’aggressione dei patrimoni appartenenti alla criminalità organizzata e del contrasto ai traffici illeciti.

Nell’occasione, il Generale C.A. Fabrizio Carrarini ha consegnato i brevetti di Encomio Solenne concessi a militari particolarmente distintisi all’interno del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Torino per una rilevante attività investigativa a contrasto dell’evasione fiscale internazionale.

Il Comandante Interregionale, oltre ad apprezzare i risultati conseguiti, le solide proiezioni operative nonché le importanti iniziative assunte per il benessere del personale in servizio ed in congedo, ha espresso il proprio plauso per l’impegno e la professionalità con cui, ogni giorno, le donne e gli uomini della Guardia di Finanza piemontese e valdostana si adoperano per la tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del Paese, dell’Unione Europea e degli Enti locali, a salvaguardia delle libertà economiche delle imprese e dei cittadini che rispettano le regole.

Successivamente, il Generale C.A. Carrarini si è recato in visita presso il Gruppo Orbassano dove ha incontrato il personale, congratulandosi per la dedizione e la passione con cui svolge quotidianamente il proprio servizio in favore della collettività.

Infine, nella giornata odierna, ha incontrato il Presidente della Regione Piemonte – Dott. Alberto Cirio, il Prefetto di Torino – Dott. Raffaele Ruberto e il Sindaco della Città Metropolitana – Prof. Stefano Lo Russo nonché il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello – Dott. Francesco Enrico Saluzzo e il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Torino – Dott.ssa Anna Maria Loreto, ringraziandoli per la fiducia e l’incondizionata stima riposte nelle Fiamme Gialle per il prezioso lavoro svolto, sempre con generosità e spirito di abnegazione.