Alle 8.30 diverse squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute a Sant’Ambrogio, in via Villar Dora, per un incendio di locali di un capannone in disuso.

Hanno operato la squadra "41" di Grugliasco, quella volontaria di Borgone, l’autobotte della sede centrale di Borgone oltre al carro fiamma (veicolo allestito per il ripristino delle bombole degli autoprotettori e ventilatori per disperdere i fumi).