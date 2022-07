Dall'Apolide Festival alla mostra di Mitoraj: tutti gli eventi all'aperto in città e provincia

Un altro weekend di musica, arte e festival all'aria aperta in questa calda estate torinese.

Ecco gli appuntamenti imperdibili.

MOSTRE E SPETTACOLI

PLAY - VIDEOGAME, ARTE E OLTRE

Fino al 15 gennaio

Play - videogame, arte e oltre" è l’evocativo titolo della nuova mostra che apre alla Reggia di Venaria. 12 sale che per la prima volta alternano tele digitali dei maestri del videogame a celebri capolavoro del passato e del presente, in dialogo tra loro. Fino al 15 gennaio il pubblico potrà conoscere così le influenze che hanno avuto artisti come De Chirico, Hokusai, Kandinskij, Warhol, ma anche i contemporanei come Bill Viola, Federico Clapis, Jago su videogiochi come Ico, Monument Valley, Diablo IV e Okami.

Info: https://lavenaria.it/it

SAN GAUDENZIO BOOK FESTIVAL

Fino a domenica 24 luglio

Con il contributo di Ivrea Città capitale del libro 2022 e del Comune di Ivrea, avrà luogo nella pregevole Chiesa tardo barocca di san Gaudenzio a Ivrea, il festival letterario: “San Gaudenzio Book Festival”. Nel programma numerosi autori locali e temi legati a Ivrea e al Canavese coinvolgendo diverse realtà culturali che si occupano del territorio, tra cui: Lj Croass del Borghet, il Gruppo storico medievale del Canavese lj Ruset di Ivrea, la Edizioni Pedrini, la Libreria Garda, la Cooperativa Pollicino, Radio Spazio Ivrea e “Territorio e Governo”.

Info: https://ivreacapitaledellibro.it

LE STANZE CHIUSE DEL RE

Sabato 23 luglio dalle 10.30 alle 16

Un modo per andare alla scoperta degli spazi segreti della Palazzina di Stupinigi. “Le stanze chiuse del re” è il nome della visita guidata straordinaria all’appartamento di Ponente di Carlo Felice con le sue particolari decorazioni a tema marino. Opposto allo speculare appartamento di Levante, l’appartamento in attesa di restauro è l’insieme delle stanze appartenute al Re Carlo Felice e alla duchessa Cristina di Borbone. L’appartamento di Ponente, gli ambienti della servitù e la cupola juvarriana sono gli spazi della corte, in alcuni casi aperti per la prima volta ai visitatori, che raccontano la storia della Palazzina nelle sue diverse fasi abitative e il progetto architettonico alla base della sua costruzione.

Info: www.ordinemauriziano.it

MITORAJ A IVREA. MITO E LETTERATURA

Fino al 27 novembre

Ivrea ospiterà, in occasione dell’anno di Capitale italiana del libro, la mostra "Mitoraj a Ivrea. Mito e letteratura" che propone due opere dell' artista franco-polacco fortemente legato all’Italia, scomparso nel 2014. La sua eredità è stata raccolta dall’Atelier Mitoraj, fondato dal Maestro, che ne preserva il patrimonio di imponenti opere. La mostra vuole mettere in luce il mito, punto di incontro tra la letteratura e l’arte, campo privilegiato del lavoro di Mitoraj che affonda le radici nella tradizione classica e nel mito greco: una forma di resistenza, di difesa, di attaccamento “al bello” che oggi rappresenta più che mai un messaggio di speranza. Le opere di Mitoraj sono portatrici di un significato così profondo da superare il tempo e vanno ben oltre la loro presenza fisica: rappresentano un legame tra passato e futuro, tra lo scorrere del tempo e la permanenza della natura umana.

Info: https://ivreacapitaledellibro.it

CERAMICHE DI STRADA